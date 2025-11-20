İstanbul Photo Awards 2025 dördüncü sergisini Madrid'de açtı
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği İstanbul Photo Awards 2025'in dördüncü sergisi, İspanya'nın başkenti Madrid'de açıldı.
Madrid
Madrid'deki Pons Vakfı'nda açılan sergide, İstanbul Photo Awards 2025 uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren 90'dan fazla fotoğraf yer aldı.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başkanı Miguel Angel Oliver ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'nin de katıldığı sergi açılışında diplomasi, basın, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli yer aldı.
Açılışta konuşan Serdar Karagöz, "Hayatın, adaletsizliğin hatta soykırımın ve gerçekte yaşananların kanıtı olan fotoğraflara bakmak, bazen yüreklerimizi daraltsa da asla gözlerimizi onlardan ayırmamamız gerekir. Bunlar, bizi insan yapan şeyleri hatırlatan, onur ve hakikat fotoğraflarıdır." dedi.
Fotoğrafların insanları gerçeklerle yüzleştirdiğinin altını çizen Karagöz, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de cansız çocuğunu tutan bir annenin fotoğrafına baktığımızda siyasete bakmıyoruz, gerçeğe bakıyoruz. Dayanılmaz, inkar edilemez, derin insani gerçeğe. Bir fotoğraf umut olabilir, bir fotoğraf zulüm olabilir, bizi gülümsetebilir veya ağlatabilir ama her şeyden önce, Gazze'de bir kez daha gördüğümüz gibi yaşamın, adaletsizliğin, soykırımın kanıtı olabilir."
Karagöz, 11'incisi düzenlenen ve her yıl daha da büyüyen ve küreselleşen İstanbul Photo Awards 2025'e bu yıl dünya çapında 22 bin başvuru alındığını, dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirlerinin bu yarışmaya katılarak insanlık durumunu olağanüstü bir netlikle yakaladıklarını kaydetti.
EFE Başkanı Oliver, "bazılarının kapatmaya çalıştığı gözlerin açık tutmasını sağladığı" için sergideki fotoğrafları övdü
EFE Başkanı Oliver de "Dünyanın başka yöne bakmaya karar verdiğinde neler olacağını fotoğraflarıyla bize hatırlatan, bizi uyandıran foto muhabirlerine, bu sergiyi Madrid'e getiren Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Madrid'de sergilenen İstanbul Photo Awards 2025 fotoğraflarının "hafızalara kazınan, düşünmeyi, hissetmeyi ve anlamayı sağlayan fotoğraflar" olduğunu vurgulayan Oliver, "Bu sergideki her fotoğraf, başkaları gözlerimizi kapatmayı tercih ederken bizim gözlerimizi açık tutmamızı sağlayan, yeri doldurulamaz bir işlevi yerine getiriyor. Belki de foto muhabirlerinin en büyük misyonu budur." ifadelerini kullandı.
İstanbul Photo Awards 2025'de "Yılın Fotoğrafı" seçilen; Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çadırlarını hedef alan bir İsrail hava saldırısında öldürüldükten sonra çocuklarına sarılan anne ve babayı gösteren Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın, "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı fotoğrafına işaret eden Oliver, "Görmesi zor ama unutması imkansız bir görüntü. Foto muhabirliğinin bizi uyandırmak için var olduğunu hatırlatıyor: Her mücadelenin ardında, yarım kalan hayatlar ve hepimizin paylaştığı duygular var." değerlendirmesini yaptı.
"Bu fotoğraf sergisinin önemini daha da artırıyor"
Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Küçükel Ezberci de Saeed Jaras'ın "Gazze'nin yaşadığı trajediyi tüm çıplaklığıyla ortaya koyan, insanı şoke edici bir etkisi olan" fotoğrafına vurgu yaparak "çatışma bölgelerinde gerçekleri belgeleyen, bu görsellerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan foto muhabirlerini yürekten tebrik ettiğini" söyledi.
Küçükel Ezberci, "Bu serginin İspanya'da açılmasının özel bir anlamı var. Türkiye ve İspanya, Gazze'de istikrar, güvenlik ve barış arayışlarında en başından beri birlikte çalışıyor. İki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barış ortamına doğru ilerlemek için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz. Hem İspanyol hem de Türk kamuoyunda Filistin destekçisi bir duyarlılığın yüksek olması, Madrid'de açılan bu fotoğraf sergisinin önemini daha da artırıyor." dedi.
Görsel dilin gücüyle toplumsal sorunları evrensel sahneye çıkaran; spor, çevre ve günlük yaşama ait fotoğrafların da olduğu sergi, ay sonuna kadar İspanyolların ziyaretine açık kalacak.
İstanbul Photo Awards 2025 Ankara, İstanbul ve New York'un ardından Madrid'e getirildi.
Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) kısmı ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.
Gelecek yıl için (İstanbul Photo Awards 2026) başvuruların alınmaya başlandığı yarışmaya katılmak için 9 Ocak 2026 tarihine kadar profesyonel fotoğrafçılar haber değeri taşıyan çalışmalarını "www.istanbulphotoawards.com" adresi üzerinden gönderecek.