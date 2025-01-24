İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, favori AA karelerini seçti
İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Topcu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Tümgeneral Topcu, "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın, Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Camii'nde kılınan ilk cuma namazını yansıtan "Özgür Ülkede İlk Namaz" karesine oy verdi.
"Doğal Yaşam ve Çevre"de Costas Baltas'ın "Kanıksamış" fotoğrafını oylayan Topcu, "Haber" kategorisinde ise Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" ve Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğraflarını tercih etti.
Topcu, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarını oyladı.
Tümgeneral Topcu, "Spor"da ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" ve Adem Kutucu'nun "Ata sporu" karelerini seçti.
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