Dolar
35.69
Euro
37.40
Altın
2,778.30
ETH/USDT
3,394.20
BTC/USDT
105,419.00
BIST 100
10,085.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya’da KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, favori AA karelerini seçti

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emrah Gökmen  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Topcu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tümgeneral Topcu, "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın, Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Camii'nde kılınan ilk cuma namazını yansıtan "Özgür Ülkede İlk Namaz" karesine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Costas Baltas'ın "Kanıksamış" fotoğrafını oylayan Topcu, "Haber" kategorisinde ise Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" ve Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Topcu, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarını oyladı.

Tümgeneral Topcu, "Spor"da ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" ve Adem Kutucu'nun "Ata sporu" karelerini seçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Karaman'da İbrala Barajı'nda kuraklığın etkisi görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya otel yangınında milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek
Bolu Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Benzer haberler

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, favori AA karelerini seçti

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, favori AA karelerini seçti

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Son kale düştü" karesini seçti

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık'ın tercihi "Halk, Bayrak, Özgürlük" oldu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı
Ardahan Valisi Çiçek'in tercihi "Ezilenler" fotoğrafı oldu

Ardahan Valisi Çiçek'in tercihi "Ezilenler" fotoğrafı oldu
İstanbul, trafikte kaybedilen saatler bakımından dünyada ilk sırada geliyor

İstanbul, trafikte kaybedilen saatler bakımından dünyada ilk sırada geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet