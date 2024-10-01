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Kurumsal Haberler

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Sancho, AA'yı ziyaret etti

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Sancho, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Sancho'yu AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Büyükelçi Sancho ile görüşmesinde Türkiye ile İspanya arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi bağların güçlü olduğunu vurguladı.

Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesi açısından önemine dikkati çeken Karagöz, etkinliğin özellikle de teknolojiyle iç içe olan ve gelecek vadeden gençler için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Karagöz, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve uzay alanındaki gelişmelere yaptığı yatırımların altını çizerek, AA'nın ülke genelindeki tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Dezenformasyon sorununa da değinen Karagöz, AA'nın yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için yapay zeka temelli sistemlerden ve teknolojiden yararlandığını kaydetti. Karagöz, İspanyol EFE ve AA gibi geleneksel haber ajanslarının dezenformasyonla mücadele konusunda önemli rol oynadığını belirtti.

Karagöz, ayrıca Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalınmaması açısından AA ile EFE'nin oynadığı rolün büyük olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Sancho da ülkesinin Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve kültürel açıdan pek çok benzerliğin bulunduğunu, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini dile getirdi.

Sancho, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı.

AA Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi Sancho'ya İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ortaya koyan AA'nın temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabını hediye etti.

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