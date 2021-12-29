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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İranlı ünlü sinema oyuncusu Kerameti 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Göçmenlerin yardım çığlığı'na oy verdi

İranlı ünlü sinema oyuncusu ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun İyi Niyet Elçisi Mehtab Kerameti, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet Kurşun   | 29.12.2021
İranlı ünlü sinema oyuncusu Kerameti 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Göçmenlerin yardım çığlığı'na oy verdi

Tahran

İran'da çekilen Ashaf-ı Kehf dizisinde canlandırdığı Helen karakteriyle Türk izleyicisinin de yakından tanıdığı Kerameti, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri seçti.

Haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı" isimli fotoğrafını seçen Kerameti, "Dünyada savaş ve göç olgusu bugünün en önemli konuları arasındadır. Dünyada ayrımcılık bitmelidir. Savaş ve açlık olmasaydı insanlar kendi ülkelerinde kalmayı tercih ederdi." dedi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali" fotoğrafına oy veren Kerameti, "Savaş bu gencin iki ayağını kaybetmesine yol açtı. Kuşların kanat çırpması ve gencin hayal kurması bence çok çarpıcı. O yüzden bu fotoyu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

"Belgesel fotoğrafları çok çarpıcı. Bu çok çarpıcı bir fotoğraf. Çocuklar daima dikkatimi çeker." diyen Kerameti, spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Boğa güreşi okulu" adlı fotoğrafları oyladı.

Kerameti, ayrıca yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını seçti.

İranlı oyuncu, İstanbul ve Türkiye'yle ilgili fotoğraflara ilişkin ise, "İstanbul ve Türkiye'nin güzelliklerini görmemek mümkün değil. İstanbul çok güzel bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.


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