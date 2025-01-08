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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Hakkari'de karla mücadele ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sayim Harmancı  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Hakkari'de karla mücadele ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Mergabütan Kayak Merkezi yolunda kar temizleme çalışması yürüten ekip, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında geçen yıl çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Görevliler, "Günlük hayat" kategorisinde oyunu Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" adlı karesinden yana kullandı.

Ekip, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" adlı fotoğrafına oy verdi.

Operatörlerden Müslüm Beyter, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel karelerden oluştuğunu söyledi.

Ekip arkadaşıyla 3 kategoride oy kullandıklarını dile getiren Beyter, "Oylamadaki herkese başarılar diliyorum. Hepsinin eline sağlık. Başarılı çalışmalara imza atmışlar. Hakkari'den çekilen yaşlı annemizin kucağındaki sincapların olduğu fotoğraf bu soğuk havada içimizi ısıttı." dedi.

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