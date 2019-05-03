Güney Kore İstanbul Başkonsolosu'ndan AA'ya veda ziyareti
Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, "Koreli bir diplomat olarak, Türkiye'de görev yapmam benim için büyük bir şanstı. Birçok ülkede görev yaptım ama insanları bu kadar sıcak başka bir ülke görmedim." dedi.
İstanbul
Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, bir yıldır görev yaptığı İstanbul'dan ayrılmadan önce Anadolu Ajansına (AA) veda ziyaretinde bulundu.
Başkonsolos Keewon Hong, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan tarafından ağırlandı.
Keewon Hong, bir yıldır İstanbul'da görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye'yi, İstanbul'u ve Türk insanlarını çok sevdim. Görev sürem boyunca Türk halkından gördüğün misafirperverlik beni çok etkiledi. AA olarak, görev sürem boyunca bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Bu güzel iş birliğinin benden sonra gelen Sayın Başkonsolos ile de devam etmesini diliyorum. Bize gösterdiğiniz sıcak ilgiden dolayı gitmeden önce AA'yı özellikle ziyaret etmek istedim." dedi.
Bir diplomat olarak İstanbul'da görev almamın kendisine çok katkıları olduğunu dile getiren Hong, şöyle devam etti:
"İstanbul'da olduğum için diğer diplomat arkadaşlarım çok şanslı olduğumu düşünüyordu. Koreli bir diplomat olarak Türkiye'de görev yapmam benim için büyük bir şanstı. Birçok ülkede görev yaptım ama insanları bu kadar sıcak başka bir ülke görmedim. O yüzden böyle bir ülkede sadece bir yıl görev yapmanın burukluğunu yaşıyorum. Ülkeme geri döndükten sonra Kore-Türkiye Dostluk Komitesinde görev almayı düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda bir fırsat yaratıp tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum. Zira Türkiye'nin birçok şehrini ve güzelliğini henüz göremedim."
Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Keewon Hong, "Benden sonra göreve gelen yeni Başkonsolosumuza, sizleri ziyaret etmesi ve ilişkilerimizi devam ettirmesi önerisinde bulunacağım." ifadesini kullandı.
Hüseyin Altınalan da Başkonsolos Keewon Hong'u tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Gazetecilik mesleğim boyunca ilk kez bir Güney Kore Başkonsolosu ile yakından tanışma fırsatı buldum. Medya ile yakın ilişkiler kurmasının, ülkesini tanıtma konusunda ne kadar istekli ve arzulu olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 büyük ülkesinin medya ile çok yakın ilişki kurmaya çalıştığına tanık olmuştum. İlk defa bunların dışında olan bir ülkenin temsilcisinin medyaya bu denli yakın ilgi gösterdiğine tanık oldum." diye konuştu.
Altınalan, Başkonsolos Keewon Hong'u tanımaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, "Kendisiyle birçok resepsiyonda karşılaştık. Bir gazeteci-diplomat ilişkisinden çok sanki bir dostumu görmüş gibi mutlu oluyordum. Gidişi ile bir dostumu kaybediyor gibi hissediyorum. Umarım kendisiyle yine karşılaşma imkanımız olur. Sohbetlerimizde bölgesel konuları çok çarpıcı biçimde anlatarak ufkumuzu açtı. Sohbetlerinden çok istifade ettim. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Samimi sohbeti içinde müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.