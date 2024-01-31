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Kurumsal Haberler

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Letsatsi-Duba, "Anneye bakış" fotoğrafına oy verdi

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Can Efesoy  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Letsatsi-Duba, "Anneye bakış" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Letsatsi-Duba, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı fotoğrafını seçen Büyükelçi Letsatsi-Duba, bu fotoğrafın, insanların birbirine nasıl merhametsizce davranabildiğini gösterdiğini söyledi. Letsatsi-Duba, yaralı çocuğun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde yatan yaralı annesine bakışlarından, çocuğun duygusal ve psikolojik yaralarının görülebildiğini vurgulayarak, "Anneye bakış" fotoğrafının bu tür vahşetlerin durdurulması yönünde uyarı niteliği taşıdığını kaydetti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklarla ip atlayan jandarmayı konu alan "İçimdeki çocuk" karesine oy veren Letsatsi-Duba, bu fotoğrafın insanlığın tüm zorluklara rağmen direnmekteki kararlılığını gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

Letsatsi-Duba, "Çevre-Yaşam" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" adlı fotoğrafına oy verdi. Hayvanların ve çevrenin tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Letsatsi-Duba, bunun dünyada ileri görüşlü liderlerin eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Büyükelçi Letsatsi-Duba, "Haber" kategorisinde, Mustafa Ünal Aysal'ın "Dağcılar görev başında" karesini seçerek, fotoğrafın insanların cesaretini ve zorlu koşulların üstesinden gelme kabiliyetini gösterdiğini ifade etti.

"Spor" kategorisinde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısını fotoğraflayan Emin Sansar'ın "Yumruk" karesine oy veren Letsatsi-Duba, bu fotoğrafın insanların hoşgörüsüzlüğünü yansıttığını dile getirdi.

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