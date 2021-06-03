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Kurumsal Haberler

Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Barrios AA'yı ziyaret etti

Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Barrios, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

03.06.2021
Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Barrios AA'yı ziyaret etti

Ankara

Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios’u, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Barrios’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyükelçi Barrios da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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