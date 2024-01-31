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Kurumsal Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yoldaş" oldu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yoldaş" oldu

Ankara

Yerlikaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "çevre-yaşam", "haber", "spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Mete’nin nişanı 

Spor kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un objektifine yansıyan "Mete'nin nişanı" isimli kareyi beğenen Yerlikaya, çevre-yaşam kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", haber kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafını seçti.


Yoldaş

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını tercih eden Yerlikaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafına oy verdi.


Hepimiz birimiz için 

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