Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Turus, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Ata sporu"nu tercih etti
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Başkan Turus, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Turus, "İsmi silinirken" başlıklı Emin Sansar'ın çektiği Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esed'in adının halk tarafından sökülmesini oyladı.
Bu fotoğrafı seçmesine ilişkin Turus, "Baas rejiminin 12 yıldır insanlık dışı uyguladığı bu savaşın ve katliamın sona ermesi çok önemliydi. Suriye ve Şam denilince akla Emevi Camisi geldiği için oradan Hafız Esed'in isminin halk tarafından sökülmesi de çok önemli." yorumunda bulundu.
Turus, "Özgür Suriye" kategorisinde bir fotoğrafı daha çok beğendiğini belirterek, Emin Sansar'ın çektiği "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılınmasını anlatan kareyi de tercih etti.
"Günlük Hayat" kategorisinde ise Turus, geleneksel sporların geleneksel kızak branşını simgelediği için Bestami Bodruk'un çektiği, "Kar eğlencesi" başlıklı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde temmuz ayında karın erimediği Faraşin Yaylası'nda çocukların yaz tatilinde kızakla kaymasını gösteren fotoğrafı oyladı.
"Spor" kategorisinde de Turus, "Ata sporu" başlıklı Adem Kutucu'nun çektiği, Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Etnospor Kültür Festivali'nde, atlı savaş oyunlarını temsilen yapılan gösteride karpuz sahnesini tercih etti. Turus, festival düzenlenirken bu fotoğrafın çekildiği sahneyi canlı izlediğini belirterek o nedenle fotoğrafı seçtiğini söyledi.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Turus, Türk bilim insanlarının Arktik Okyanusu'nda çalışma yapmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Buzun üstünde, suyun altında" başlıklı Şebnem Coşkun'un çektiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Arktik Okyanusu'nda çalışma yapan 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanlarının çalışmasını anlatan fotoğraftan yana oy kullandı. Turus, bu çalışmayı Türkiye'nin bilime verdiği önemi gösterdiği için tercih ettiğini söyledi.
"Haber" kategorisinde ise Turus, "Gökyüzünde protesto" başlıklı Akın Çeliktaş'ın çektiği Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların sıcak hava balonlarıyla protesto edilmesini anlatan fotoğraf ile yine bu kategoride Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliğinden "Her yer Filistin" başlıklı Ali Atmaca'nın çektiği fotoğrafı oyladı.
Turus, ayrıca "Haber" kategorisinde "Dış işleri" başlıklı Barış Seçkin'in G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmek ve selamlamak için "G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelmesini anlatan fotoğrafına da oy verdi.
Başkan Turus, AA muhabir ve foto muhabirlerinin çok geniş bir perspektiften olayları anlattığını, fotoğraflar arasında tercih yapmanın zor olduğunu belirterek, AA çalışanlarına da teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.