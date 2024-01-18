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Kurumsal Haberler

Gaziantep'te kebap ustalarının "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Hoş geldin"

Gastronomi kenti Gaziantep'in kebap ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Akif Parlak  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Gaziantep'te kebap ustalarının "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Hoş geldin" Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Lezzet ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


Hoş geldin

Kebap ustası İbrahim Çadır, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", "Spor"da ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" karesini seçti.


Kayıp

Çadır, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", "Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" isimli fotoğraflarına oy verdi.


Yıkım

Kebap ustası Murat Dalçek de "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", "Spor"da ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" karesini seçti.


İstanbul’da şimşekli gece

Dalçek, "Deprem: Umut"ta Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" isimli fotoğraflarına oy verdi.


Taraftarın gözbebeği 

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