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Kurumsal Haberler

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed, AA’yı ziyaret etti

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

07.12.2022
Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed, AA’yı ziyaret etti

Ankara
Muhammed’i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Muhammed’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın küresel habercilik ve gazetecilik çalışmalarından bahsetti.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’nın AA için önemine vurgu yapan Karagöz, Etiyopya ve Afrika’nın genelinden dengeli bir yayın yapıldığını belirtti.

Büyükelçi Muhammed de, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini dile getirerek, bu konuda medyanın rolüne dikkati çekti.

AA’nın tarafsızlığını ve dengeli habercilik anlayışını takdir eden Muhammed, Etiyopya'nın kuzeyinde, iki yıllık bir çatışmayı sona erdiren, kalıcı ateşkes anlaşmasını imzalanmasıyla ülke hakkındaki son gelişmeleri Karagöz ile paylaştı.

Muhammed, Etiyopya’da son iki yıldır yaşanan zor duruma ilişkin, “Diğerlerinin yanı sıra, AA, adil, dengeli bir şekilde yayın yaptı.” ifadesini kullandı.

AA’nın küresel etkisine ve yapısına değinen Özhan da, ajansın, dünyanın dört bir yanındaki insanlara haber kaynağı olmayı hedeflediğini aktardı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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