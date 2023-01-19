Erbil'deki Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri oylamada "Filistin standartları"nı seçti
Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Erbil
Öğrenciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendikleri kareleri oyladı.
10. sınıf öğrencisi Sali Muhammed, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" isimli fotoğrafı seçti.
Zaferin yumrukları
Muhammed, yakalanması gereken güzel bir an olduğunu düşündüğü için bu kareyi oyladığını söyledi.
Bir diğer öğrenci İbrahim Ömer de oyunu çevre-yaşam kategorisinden Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafından yana kullandı.
Kırmışlar kalbini
Ömer, bu fotoğrafı, savaş ve çatışmanın çocukları nasıl etkileyebileceğinin doğru bir temsili olduğunu düşündüğü için seçtiğini dile getirdi.
Haber kategorisindeki kareleri değerlendiren bir başka öğrenci Aya Muhammed ise Amer Shallodi'nin "Filistin standartları" fotoğrafını seçti.
Filistin standartları
Oyladığı kareyi yorumlayan Muhammed, "Filistinliler sadece Filistinli oldukları için öldürülüyor, vuruluyor ve tutuklanıyorlar. Onların yardımımıza ihtiyaçları var. Özgür Filistin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.