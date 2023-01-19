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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Erbil'deki Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri oylamada "Filistin standartları"nı seçti

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bekir Aydoğan   | 19.01.2023
Erbil'deki Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri oylamada "Filistin standartları"nı seçti Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Öğrenciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendikleri kareleri oyladı.

10. sınıf öğrencisi Sali Muhammed, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" isimli fotoğrafı seçti.


Zaferin yumrukları

Muhammed, yakalanması gereken güzel bir an olduğunu düşündüğü için bu kareyi oyladığını söyledi.

Bir diğer öğrenci İbrahim Ömer de oyunu çevre-yaşam kategorisinden Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafından yana kullandı.


Kırmışlar kalbini

Ömer, bu fotoğrafı, savaş ve çatışmanın çocukları nasıl etkileyebileceğinin doğru bir temsili olduğunu düşündüğü için seçtiğini dile getirdi.

Haber kategorisindeki kareleri değerlendiren bir başka öğrenci Aya Muhammed ise Amer Shallodi'nin "Filistin standartları" fotoğrafını seçti.


Filistin standartları

Oyladığı kareyi yorumlayan Muhammed, "Filistinliler sadece Filistinli oldukları için öldürülüyor, vuruluyor ve tutuklanıyorlar. Onların yardımımıza ihtiyaçları var. Özgür Filistin." ifadelerini kullandı.

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