Edirne Valisi Sezer: AA Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağıdır
Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Edirne
Vali Sezer, mesajında kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeyen Anadolu Ajansının her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının İstiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu anımsatan Sezer, "Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan, bir asrı aşkın süredir tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile hareket eden Anadolu Ajansı, Türk basınının gelişmesine katkı saplayan müstesna kuruluşlarımızdandır." ifadelerini kullandı.
Sezer, Anadolu Ajansının çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.
Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Sezer, şunları kaydetti:
"İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirmektedir.
Kurulduğu günden bu yana tarihe tanıklık eden, ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı'nın 105'inci yıl dönümünü kutluyor, Edirne'mizde ve ülkemizde görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.