Düzce Valisi Aslan, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Düzce
Vali Aslan, mesajında, "Milli Mücadele'nin Sesi" olarak tanımladığı Anadolu Ajansının 105. yılını kutladı.
AA'nın dünyanın dört bir yanına yayılan haber ağı ve ilkeli, sorumlu haber anlayışıyla basın camiasının saygın kuruluşlarından olduğunu belirten Aslan, "6 Nisan 1920'de Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla, halkımıza doğru ve güvenilir haberler sunan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.