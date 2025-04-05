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Kurumsal Haberler

Düzce Valisi Aslan, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ömer Ürer  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Düzce Valisi Aslan, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce

Vali Aslan, mesajında, "Milli Mücadele'nin Sesi" olarak tanımladığı Anadolu Ajansının 105. yılını kutladı.

AA'nın dünyanın dört bir yanına yayılan haber ağı ve ilkeli, sorumlu haber anlayışıyla basın camiasının saygın kuruluşlarından olduğunu belirten Aslan, "6 Nisan 1920'de Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla, halkımıza doğru ve güvenilir haberler sunan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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