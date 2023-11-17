Dolar
28.72
Euro
31.16
Altın
1,988.62
ETH/USDT
1,978.90
BTC/USDT
36,413.00
BIST 100
7,823.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrail güçleri, Kudüs'ün Vadi el Couz Mahallesinde yaş kısıtlaması getirdiği Müslümanların cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelliyor.
logo
Kurumsal Haberler

Dubai'de AA foto muhabirine ödül

Anadolu Ajansı foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda (HIPA) ödüle layık görüldü.

Salih Şeref  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Dubai'de AA foto muhabirine ödül

Dubai

Bu yıl 12.si düzenlenen yarışmanın ödül töreni Dubai Opera Binası'nda gerçekleştirildi. AA foto muhabiri Yaman, "Portfolyo" kategorisinde 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Aftermath of the earthquakes in Türkiye" isimli seri ile ikincilik ödülünü aldı.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum himayesinde her sene farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın bu seneki teması "Çeşitlilik (Diversity)" olarak belirlenmişti.

Yarışmada 7 kategoride, 25 ödül takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
"Savaş yorgunu" Bağdat, yıllar sonra Türk şirketlerin de katkısıyla imar ediliyor
Van, Bitlis ve Muş'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
İsrailli yetkililerin nefret dili savaş suçlarını teşvik ediyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Dubai'de AA foto muhabirine ödül

Dubai'de AA foto muhabirine ödül

24. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

Anadolu Ajansında "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği

TÜREB Başkanı Erden: Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Ulusal Enerji Planı hedefini aşıyor

TÜREB Başkanı Erden: Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Ulusal Enerji Planı hedefini aşıyor
BTA Genel Müdürü Valchev, AA'nın Gaziantep ve Adana bürolarını ziyaret etti

BTA Genel Müdürü Valchev, AA'nın Gaziantep ve Adana bürolarını ziyaret etti
Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır

Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet