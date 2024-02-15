Dolar
30.73
Euro
33.09
Altın
2,005.27
ETH/USDT
2,831.80
BTC/USDT
52,014.00
BIST 100
9,242.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan geniş bir alanda toprak kayması meydana gelen altın madeninin girişinden yayındayız.
logo
Kurumsal Haberler

Doha Büyükelçisi Göksu, AA'nın "Kanıt" kitabını değerlendirdi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabının tarihe not düşülmesi açısından oldukça değerli olduğunu söyledi.

Ali Altunkaya  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Doha Büyükelçisi Göksu, AA'nın "Kanıt" kitabını değerlendirdi Fotoğraf: Alican Ocak / AA

Ad Dawhah

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabının tarihe not düşülmesi açısından oldukça değerli olduğunu söyledi.

Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kanıt" adlı eserle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, "Öncelikle böyle bir kitabı hazırlayan Anadolu Ajansına tarihe not düşmesi açısından teşekkür ediyoruz. Çünkü insan görmediği zaman unutan bir varlık. Ancak bu resimlerin Anadolu Ajansı gibi uluslararası arenada güven kazanmış bir kurum tarafından çekilip bunu dünyanın gündemine getirmek hem büyük bir gazetecilik başarısı hem de insanlık adına umut verici." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göksu, şunları kaydetti:

"Ben de İsrail’in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve uluslararası mahkemelerde temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı 'Kanıt' isimli bu kitabın bana verilen nüshasıyla Katar'da ilgili birimlere bu resimleri bu yaşananları anlatmaya gayret edeceğim."

"Filistin meselesi Türkiye'nin öncelikli meselesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir"

Türkiye'nin bu savaşın bir an önce sona ermesi için elinden gelen tüm diplomatik ve insani çabayı ortaya koyduğunu vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz tarihten beri her zaman sınır coğrafyamızdan daha çok gönül coğrafyamıza hizmet etmeye gayret eden bir ülke olmuşuz. Eskilerin bir sözü vardır; 'İnsana gücü kadar kader yazılır'. Türkiye olarak mazlumları gözeten bir ülkeyiz. Bu anlamda Filistin meselesi Türkiye'nin her zaman öncelikli meselesi olmuş ve olmaya da devam edecektir. Gazze'de şu anda yaşanan savaş başladığından beri Türkiye meseleye duyarsız kalmamış ve elinden geleni yapmıştır."

Türkiye'den gelen yardımların Gazze'ye ulaştırılması

Türkiye'den gelen yardımların Katar devleti ile koordineli bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması noktasında çaba gösterdiklerini belirten Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar'ın Gazze'de yaşananlara duyarlı yaklaşması dolayısıyla biz de Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği olarak bu olayın her zaman bir tarafı olduk. Katar devleti ile koordineli bir şekilde devletimizin yardımlarının Gazze'ye ulaşması noktasında çaba gösterdik. Gazze'ye gidecek acil yardımlar konusunda Dışişleri Bakanlığımıza gerekli bilgileri gönderdik. Ülkemiz bu savaşın bir an önce sonra ermesi için elinden gelen tüm diplomatik çabayı ortaya koymaya devam ediyor. Umarım bu fotoğraflar hafızalarımızda bir daha yaşanmaması temenni edilen görüntüler olarak kalır. İnsanlığın bir daha bunları yaşamaması için çocuklarımıza ders olarak okutulacak bir eser olarak veririz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
'(Suudi Arabistan ile) 2023 yılında ikili ticaret hacmimiz 6,8 milyar dolara ulaştı'
Antalya'daki şiddetli yağışta bin 948 dekar tarım alanının zarar gördüğü belirlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, eski Refah Partisi Milletvekili Emmioğlu için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Koca: Analizlerin ortadan kaldırılma durumu söz konusu değil

Benzer haberler

Doha Büyükelçisi Göksu, AA'nın "Kanıt" kitabını değerlendirdi

Doha Büyükelçisi Göksu, AA'nın "Kanıt" kitabını değerlendirdi

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah'a saldırılarında "olası savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar" var

AA'nın "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Uşak'ta açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet