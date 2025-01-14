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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Çankırı'da vatandaşların "Haber" kategorisinde favorisi "Gece nöbeti" oldu

Çankırı'da vatandaşlar yerin 150 metre altında Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ömer Faruk Çal  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Çankırı'da vatandaşların "Haber" kategorisinde favorisi "Gece nöbeti" oldu Fotoğraf: Ömer Faruk Çal/AA

Çankırı

Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyarete gelen vatandaşlardan Salim Alkan ve Efser Çal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Salim Alkan, "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas’ın "Kanıksamış" başlıklı fotoğrafını tercih etti. "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" isimli fotoğrafını tercih eden Alkan, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" isimli fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraf oylaması takip ettiğini belirten Alkan, "Benim için ilginç bir deneyim oldu. Gerçekten fotoğraflar da birbirinden güzel, hangisi seçeceğime karar vermekte zorlandım. Hepsinin emeğine sağlık." dedi.

Ziyaretçilerden Efser Çal da "Spor" kategorisinde Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" isimli fotoğraflarını tercih etti. "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ’ın "Sırılsıklam" isimli fotoğrafını seçen Çal, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına Yer Altı Tuz Şehri'nde katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çal, "Aynı zamanda buraya da bayıldım gerçekten, çok etkileyici bir atmosferi var. Fotoğraflar da birbirinden güzeldi, katkılarından dolayı herkese çok teşekkürler." diye konuştu.

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