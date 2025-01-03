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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Çankırı Valisi Taşolar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammed Kaygın  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Çankırı Valisi Taşolar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Vali Taşolar, makamında, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

Vali Taşolar, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Taşolar, "Spor" kategorisinde tercihini Hakan Akgün'ün "Kartallar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve etkileyici olduğunu vurgulayan Vali Taşolar, "Uzun yıllardır Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasını takip ediyorum. Çıta her geçen gün daha yukarı çıkıyor, fotoğrafların seçilmesi her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Fotoğraflarda emeği geçen tüm arkadaşlara ve Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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