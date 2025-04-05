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Kurumsal Haberler

Bursa Valisi Ayyıldız, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fatih Çapkın  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Bursa Valisi Ayyıldız, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Bursa

Vali Ayyıldız, mesajında köklü geçmişe ve onurlu misyona sahip Anadolu Ajansının kuruluşundan bugüne kadar ülkenin sesi olmayı başardığını, Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi sorumluluğu büyük bir azim ve fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Sadece milletimizi değil, dünya kamuoyunu da bilgilendiren Anadolu Ajansı, bugün de aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürmekte; güvenilir bilgiye ulaşmanın en önemli adreslerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçen tüm kıymetli isimleri rahmet ve minnetle anıyor, ajansın bugünlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin ve Türk basınının gelişimine büyük katkılar sunan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

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