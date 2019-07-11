Burak Derneği'nden AA'ya ziyaret
Burak Derneği başkan ve yöneticileri Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.
İstanbul
Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği başkan ve yöneticileri Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.
Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, Başkan Yardımcısı Süleyman Aydın ve Genel Sekreter Suphi Erbay, AA İstanbul Bölge Müdürü Altınalan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Türkiye'de Kudüs bilincini yayarak, Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Yenihayat, bugüne kadar Türkiye'de ve Kudüs'te yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı'nın Kudüs ve Filistin'le ilgili yaptığı yayınları, bölgede yaşananların Türkiye ve dünya kamuoyuna doğru aktarılması adına çok önemli gördüklerini ifade eden Yenihayat, bu yayınları takdirle karşıladıklarını kaydetti.
AA İstanbul Bölge Müdürü Altınalan ise nezaket ziyaretinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.
Altınalan, AA'nın dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Kudüs'te de doğru ve tarafsız yayıncılık ilkeleriyle hareket ederek, gerçekleri kamuoyuna sunma görevini yerine getirdiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.