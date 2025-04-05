Bingöl Valisi Usta: AA dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bingöl
Vali Usta, mesajında Anadolu Ajansının istiklal mücadelesinin dünyaya duyurulması, milletin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.
AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Usta, şunları kaydetti:
"Halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren Anadolu Ajansı, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişmelere ayak uydurarak ve haberciliğin evrensel ilkelerini benimseyerek, kendini sürekli yenilemiş ve dünya standartlarında bir kurum haline gelen Anadolu Ajansı, bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır. Yapmış olduğu yayınlarla, ülkemizin gelişmesi, kalkınması çabalarına da önemli katkıları bulunan Anadolu Ajansı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye yüzyılı' yapma yolundaki hedefimize de önemli katkılar vermektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan Anadolu Ajansı, bundan sonra da halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi, en doğru ve en hızlı şekilde karşılamaya devam edecektir. 105. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarı dolu nice yıllar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.