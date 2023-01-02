Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Berlin
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Şen, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz imzalı "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını tercih eden Şen, çevre-yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğrafına oy verdi.
Şen, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in çektiği "Beygir gücü" isimli fotoğrafı oyladı.
Tüm kategorilerde birbirinden anlamlı fotoğraflar olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını kaydeden Şen, AA'nın tüm foto muhabirlerini ve AA çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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