Dolar
18.71
Euro
19.94
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,217.10
BTC/USDT
16,720.00
BIST 100
5,661.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cüneyt Karadağ   | 02.01.2023
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - AA

Berlin

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Şen, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz imzalı "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını tercih eden Şen, çevre-yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğrafına oy verdi.

Şen, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in çektiği "Beygir gücü" isimli fotoğrafı oyladı.

Tüm kategorilerde birbirinden anlamlı fotoğraflar olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını kaydeden Şen, AA'nın tüm foto muhabirlerini ve AA çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 26 Aralık-1 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı
AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti
Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi

Benzer haberler

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş'ın oyu “TOGG'un ilk yolculuğu” fotoğrafına

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş'ın oyu “TOGG'un ilk yolculuğu” fotoğrafına

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu

İstanbul'un ilçe belediye başkanları favori AA karelerini oyladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın favori fotoğrafı "Mavi çizgilerimiz var" oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın favori fotoğrafı "Mavi çizgilerimiz var" oldu
Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu
MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu

MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet