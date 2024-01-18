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Kurumsal Haberler

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun, AA'nın "Yılın Kareleri"nde tercihi "Deprem:Umut" kategorisinden "209. saat" oldu

Miraç Kaya  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balikesir

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Vali Ustaoğlu, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


209. saat

Ustaoğlu, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan ve "Deprem:Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin imzalı "209. saat", İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze:Kanıt" kategorisinde de Belal Khaledin'in "Haykırış" adlı fotoğrafını oyladı.


Haykırış

"Çevre-Yaşam"da Hussain Ali'nin "Balondan hayaller", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" karelerini seçen Vali Ustaoğlu, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy verdi.


Balondan “hayaller”

Ustaoğlu, birbirinden özel fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "AA yöneticileri ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi, verdiği mesaj var. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.


Gökyüzü akrobasisi

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