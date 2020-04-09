Ayın fotoğrafı 'Diyarbakır anneleri'
Kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağıran Diyarbakır anneleri, ayın fotoğrafı seçildi.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 39, yaşam kategorisinde 29 ve spor kategorisinde 10 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
Diyarbakır anneleri -Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdı.
Yaşam kategorisi birincisi
Zerzevan Kalesi -Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, yılın her döneminde fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.
Spor kategorisi birincisi
Stadyumlarda koronavirüs önlemleri -Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.
New York’ta hayat durdu -New York’ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı. (Lokman Vural Elibol)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.