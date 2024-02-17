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Kurumsal Haberler

Avrupa Şampiyonu Alperen Berber'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Ata'nın huzurunda" oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Alperen Berber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlyas Gün  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Avrupa Şampiyonu Alperen Berber'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Ata'nın huzurunda" oldu Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Avrupa şampiyonu 19 yaşındaki genç güreşçi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Ata’nın huzurunda

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" adlı fotoğrafına oy veren Berber, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bakış" adlı fotoğrafını seçti.


Geriye bakmadan

Berber, "Spor" kategorisinde Filip Stevanovic'in "Koparırken", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" adlı fotoğraflarını tercih etti.

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