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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki seçimi "TOGG'un İlk Yolculuğu" oldu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 26.12.2022
ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki seçimi "TOGG'un İlk Yolculuğu" oldu

Ankara

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç,  AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


TOGG’un ilk yolculuğu

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un İlk Yolculuğu" fotoğrafını seçen Ardıç, çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi" adlı fotoğrafına oy verdi.


Yangın müdahalesi

Ardıç, Spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.


Şampiyonlar

Anadolu Ajansı’nın Türkiye’nin sesini dünyaya duyuran ve doğru haberciliğin öncüsü olduğunu ifade eden Ardıç, "Bu özel fotoğraflarda bizleri sevindiren, hüzünlendiren gerçek hayat hikayeleri var. Bu anlamda AA çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu

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