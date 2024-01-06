Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Büyükyurt, "Yılın Kareleri" oylamasında "Boğazın şahitliği"ni seçti
Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Artvin
Büyükyurt, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
“Eksi”de operasyon
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarına oy veren Büyükyurt, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.
Boğazın şahitliği
Büyükyurt, bu yıla özel eklenen "Deprem:Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", Gazze: Kanıt'ta da Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğraflarını oyladı.
Kurtarıcı
Fotoğrafların her birine ayrı hayran kaldığını belirten Büyükyurt, "Emeği geçenleri kutluyorum. Böyle şaheserler ortaya koymak bilgi ve maharet gerektirir. Anadolu Ajansı asırlık deneyimini yine ortaya koymuş." ifadelerini kullandı.
Son sığınak
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