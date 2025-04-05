Antalya Valisi Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Antalya
Vali Şahin, mesajında, Anadolu Ajansının Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.
Ajansın bugün 137 ülkede varlık gösteren ve 13 dilde yayın yapan bir marka haline geldiğini vurgulayan Şahin, "Hakkın ve haklının sesi olmaya devam eden bu küresel markamızın, başarılarla dolu nice yüzyıllara ulaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Anadolu Ajansının ebediyete intikal eden mensuplarını rahmetle anarak, ajans çalışanlarına başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.