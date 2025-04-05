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Kurumsal Haberler

Antalya Valisi Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yiğithan Yıldız  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Antalya Valisi Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Antalya

Vali Şahin, mesajında, Anadolu Ajansının Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Ajansın bugün 137 ülkede varlık gösteren ve 13 dilde yayın yapan bir marka haline geldiğini vurgulayan Şahin, "Hakkın ve haklının sesi olmaya devam eden bu küresel markamızın, başarılarla dolu nice yüzyıllara ulaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Anadolu Ajansının ebediyete intikal eden mensuplarını rahmetle anarak, ajans çalışanlarına başarılar diledi.

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