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Kurumsal Haberler

Ankara Emniyet Müdürü Dinç'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Depremin umudu" oldu

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Cankut Taşdan  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Ankara Emniyet Müdürü Dinç'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Depremin umudu" oldu Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Dinç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Dinç, "Deprem: Umut" kategorisinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir binanın enkazından, 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz'ın kurtarılışını fotoğraflayan Aytuğ Can Sencar'ın, "Depremin umudu" başlıklı karesini seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Dinç, Ali Jadallah'ın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırıları sonucu yaralanan ve hastaneye getirilen bir bebeği çektiği "Hayat kalkanı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları da inceleyen Dinç sırasıyla, Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", Samir Jordamovic'in "Uğurlama" ve Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Engin Dinç, özel olarak seçilmiş görseller arasından tercihte bulunmanın zorlu olduğunu belirterek, çalışmaya katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

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