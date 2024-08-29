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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörlüğü, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Anadolu Ajansından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a ziyaret

İstanbul
Tüpraş Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Arat, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ile AA Spor Haberleri Beşiktaş muhabirleri Hüseyin Eroğul ve Emre Doğan'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Türk sporu ve medyadaki gelişmeler ele alındı.

Elbir, ziyarette Arat'a AA'nın hazırladığı, 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını takdim etti.

Hasan Arat ise Kaan Elbir'e Beşiktaş forması hediye etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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