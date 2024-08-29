Anadolu Ajansından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörlüğü, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.
İstanbul
Ziyarette Türk sporu ve medyadaki gelişmeler ele alındı.
Elbir, ziyarette Arat'a AA'nın hazırladığı, 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını takdim etti.
Hasan Arat ise Kaan Elbir'e Beşiktaş forması hediye etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.