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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı yöneticileri, Şam'da Maslahatgüzar Büyükelçi Köroğlu ile görüştü

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan başkanlığındaki heyet, AA'nın Suriye'deki yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ile görüş alışverişinde bulundu.

03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Anadolu Ajansı yöneticileri, Şam'da Maslahatgüzar Büyükelçi Köroğlu ile görüştü

Şam

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat ve beraberindekiler, Şam'da devam eden temasları kapsamında Köroğlu tarafından kabul edildi.

Görüşmede, AA'nın Suriye'de 2011'de hız kazanan gelişmelerde en büyük haber operasyonlarını yapan medya kuruluşu olduğunu anımsatan Özhan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni dönemde ülkedeki haber örgütlenmesini daha ileri noktaya taşımak için saha çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Özhan, AA'nın Suriye sahasındaki deneyimli kadrolarını güçlendirerek, ülkedeki gelişmeleri dünyaya ve Türkiye'ye en doğru ve hızlı şekilde aktarmaya kararlı olduklarını kaydetti.

13 dilde yayın yapan AA'nın küresel haber faaliyetlerinde Suriye'nin daima özel bir yeri olduğunu belirten Özhan, Suriye Haber Ajansı (SANA) ve Geçici Hükümet yetkilileriyle de görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Özhan, şöyle konuştu:

"Suriye'de halk hareketlerinin başladığı ilk andan itibaren siyasi, insani, askeri ve diğer tüm boyutları bütüncül bir akışla, en çarpıcı ve doğru şekilde dünyaya aktardık. Suriye dosyasına hakim özel bir ekibimiz ve ülke sathında bir haber ağımız var. AA'nın küresel habercilik yapılanması sayesinde yalnızca iç gelişmeleri değil Suriye bağlamındaki tüm uluslararası yansımaları abonelerimize ve okurlarımıza duyuruyoruz. Tüm imkan ve kabiliyetlerle kamuoyunu aydınlatma misyonumuzu en güçlü şekilde sürdüreceğiz."

"AA'nın çalışmaları çok daha önemli hale geldi"

Büyükelçi Köroğlu da Türkiye'nin 12 yıl aradan sonra Suriye'de büyükelçilik faaliyetlerini yeniden başlattığını anımsatarak, Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetimle ilk iletişime geçen ülke olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin Türkiye'nin Suriye ve yeni yönetimle olan özel ilişkilerinin en önemli göstergelerinden olduğuna işaret eden Köroğlu, Türkiye'nin yeniden yapılanan Suriye'ye her alanda katkı sağlamak için seferber olduğunu anlattı.

Köroğlu, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmak için büyük emekler sarf ettiğini ve yeni dönemin iki ülke arasındaki ilişkilere büyük imkanlar sunduğunu dile getirdi.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye ve dünya kamuoyuna aktarılmasında medyaya büyük görev düştüğünü kaydeden Köroğlu, "AA'nın uzun yıllardır Suriye konusunda yaptığı başarılı çalışmalar yeni dönemde çok daha önemli hale geldi" dedi.

Görüşmenin bitiminde Özhan, Büyükelçi Köroğlu'na, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" kitabını takdim etti.

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