Anadolu Ajansı, medya sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" unvanını aldı
Anadolu Ajansı (AA), çalışan deneyimini değerlendirmek ve iş yeri mutluluğunu ölçmek amacıyla 23 ülkede faaliyet gösteren Happy Place to Work şirketi tarafından medya sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" unvanına layık görüldü.
Ankara
Happy Place to Work, şirketlerin çalışanlarına sağladığı iş deneyimine göre akredite edildiği bir sertifika ve ödül programı sunuyor. Türkiye'de yılda ortalama 300 şirket, çalışan deneyimi sertifika sürecine katılım sağlıyor.
Sertifika, çalışanların işleri sırasındaki psikolojik deneyimlerini esas alıyor ve böylece şirketlere işveren markasını mutlulukla özdeşleştirme ve insan merkezli iş kültürünü vurgulama imkanı sunuluyor.
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Bu kapsamda, daha önce çalışan deneyimini değerlendirmek ve iş yeri mutluluğunu ölçmek amacıyla 23 ülkede faaliyet gösteren ve 16 ülkede aktif temsilciliği bulunan Happy Place to Work şirketinin yürüttüğü Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması'na katılan AA, "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası" almaya hak kazanmış ve "Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine aday olmuştu.
AA, şirket tarafından yayımlanan "2025 Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine girerek, medya sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" unvanını aldı.
Söz konusu listeye "https://www.happyplacetowork.com.tr/en-mutlu-is-yerleri/1000-ve-uzeri-calisanli-sirketler-2025" adresinden erişilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.