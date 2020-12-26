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Politika, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AK Parti'li Karayel'in seçimi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' fotoğrafı oldu

AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sinan Uslu   | 26.12.2020
AK Parti'li Karayel'in seçimi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' fotoğrafı oldu Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anadolu Ajansı (AA)  foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2020'ye damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlandığı gün çekilen, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa veren Karayel, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres attığı anı yansıtan "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı seçen Karayel, "yaşam" kategorisinde ise Suudi Arabistan'ın, Kovid-19'la mücadele kapsamında 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) her türlü ziyareti durdurması sonrasında çekilen "Kabe'de koronavirüs sessizliği" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Anadolu Ajansının, "bir asrı devirdiğini" dile getiren Karayel, 100 yıllık kurumların önemine dikkati çekti. Karayel, Anadolu Ajansının, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana önemli bir arşiv görevi de gördüğünü belirterek, çalışmalarında başarı diledi.


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