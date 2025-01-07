AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın favorisi "Dış işleri" oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.
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Tekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Usta, "Günlük Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" fotoğrafını seçti.
"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oylayan Usta, "Artık dünyada daha az acıların, daha az savaşların paylaşıldığı fotoğrafları görmeyi arzu ediyoruz." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında, hem hikayesi olan hem de foto muhabirlerinin büyük bir emekle çektiği fotoğrafları seçmeyi daha ayrıcalıklı ve özel bulduğunu belirterek, "O yüzden bu konuda emek veren, gayret gösteren, dünyada bizim fark etmediğimiz olayları, farklılıkları, güzellikleri, zaman zaman acıları da ekranlarımıza, gözümüzün önüne taşıyan kıymetli Anadolu Ajansının tüm ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.