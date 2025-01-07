Dolar
35.34
Euro
36.73
Altın
2,661.12
ETH/USDT
3,638.00
BTC/USDT
100,693.00
BIST 100
10,071.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın favorisi "Dış işleri" oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Aynur Ekiz  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın favorisi "Dış işleri" oldu Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

TBMM

Tekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Usta, "Günlük Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oylayan Usta, "Artık dünyada daha az acıların, daha az savaşların paylaşıldığı fotoğrafları görmeyi arzu ediyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında, hem hikayesi olan hem de foto muhabirlerinin büyük bir emekle çektiği fotoğrafları seçmeyi daha ayrıcalıklı ve özel bulduğunu belirterek, "O yüzden bu konuda emek veren, gayret gösteren, dünyada bizim fark etmediğimiz olayları, farklılıkları, güzellikleri, zaman zaman acıları da ekranlarımıza, gözümüzün önüne taşıyan kıymetli Anadolu Ajansının tüm ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı pestisitlere ilişkin kalıntı limitlerini düzenledi
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
Bakan Yerlikaya'dan, Valiler Buluşması'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Benzer haberler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın favorisi "Dış işleri" oldu

Samsunspor Teknik Direktörü Reis'in sporda favori AA karesi "Azimle gelen" oldu

Kızıldeniz'deki renkli su altı dünyası gece görüntülendi

Kızıldeniz'deki renkli su altı dünyası gece görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Duvar Yazıları" fotoğrafını seçti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Duvar Yazıları" fotoğrafını seçti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet