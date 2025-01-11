Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,230.00
BTC/USDT
94,105.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sivas'ta "Doğal Gaz Verme Töreni"nde konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

AK Parti Grup Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kemal Karadağ  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
AK Parti Grup Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

TBMM

Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" başlıklı fotoğrafını seçen Güler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğrafından yana kullandı.

Güler, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" isimli karesini tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğrafını seçen Güler, Spor kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik eden Güler, "Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği "Yüzsüz" fotoğrafının çok şey anlattığını ifade etti.

"Haber" kategorisinde oy verdiği Gazze'de çekilen fotoğrafın vahşetin ve katliamların ne anlama geldiğini gösterdiğini belirten Güler, "Anadolu Ajansıyla gurur duyuyoruz. Oylama ve oylamadaki fotoğraflar çok özel çalışmalar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TDV, geçen yıl 55 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı
Aralıkta en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık Kastamonu'da ölçüldü
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Erzurum ve Ardahan’da soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

AK Parti Grup Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favori fotoğraflarını seçti

AK Parti, TBMM Başkanlığına 3 kanun teklifi sundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun favorisi "Karanlığa ışık olanlar" oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun favorisi "Karanlığa ışık olanlar" oldu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun tercihi "Uzaya uğurlarken" oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun tercihi "Uzaya uğurlarken" oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet