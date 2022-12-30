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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Ağrı Valisi Osman Varol'un tercihi "Zaferin yumrukları" oldu

Ağrı Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Abdullah Söylemez   | 30.12.2022
Ağrı Valisi Osman Varol'un tercihi "Zaferin yumrukları" oldu Fotoğraf: Abdullah Söylemez / AA

Ağrı

Varol, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" fotoğrafını seçen Varol, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğraflarına oy verdi.

Varol, fotoğrafların çok önemli ve kaliteli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğim gibi Anadolu Ajansımız özellikle doğru bilgiye ulaşma ve habercilik anlamında ülkemizin çok önemli bir değeri ve dünya çapında hak ettiği yeri yıllardır kazanmaya hızla devam ediyor. Yaptığı haberler, değerlendirmeler, özellikle sıcak bölgelerde her an bulunması ve oralardan elde ettiği görüntülerle dünya basınına da zaman zaman yön veriyor. Çok güzel fotoğraflar vardı. Geçtiğimiz yıl içinde ülkemizde ve dünyada çok kritik olayların geliştiği 3 ana kategoride çok kritik, can alıcı önemli fotoğraflar vardı. Biz de bunların içinden kendi bakış açımıza göre değerlendirmelerimizi yaptık."


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