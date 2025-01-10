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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Adıyaman Valisi Varol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Orhan Pehlül  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Adıyaman Valisi Varol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Varol, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Vali Varol, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Gece şehri" fotoğrafını seçen Vali Varol, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" başlıklı karesinden yana oy kullandı.

Vali Varol, "Yılın Kareleri" oylamasının Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli olaylara dair çok geniş seçki sunduğunu belirterek, tercihte bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve her birinin değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlattığını aktaran Varol, "Ben de memnuniyetle oylamaya katıldım. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansının, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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