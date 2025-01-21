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Kurumsal Haberler

AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına burs imkanı

AA'nın araştırma burslarına 1 Mart'a kadar başvurulabilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına burs imkanı

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, kurumu konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek.

AA, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimleriyle kariyer planlamalarına katkı sağlayarak alanlarında tecrübe edinmelerine yardımcı olmak ve ajansın akademik alanda varlığını artırmak amacıyla araştırma bursu verecek.

Bu kapsamda AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla tez döneminde geçerli olmak üzere, yüksek lisans programları için 2 dönem, doktora programları için 4 dönem burs sağlanacak. Bu süre, uygun görülmesi durumunda, doktora öğrencileri için 2 dönem daha uzatılabilecek.

Adaylardan akademik referans mektubu istenecek

Yüksek lisans programı için araştırma bursu başvuruları sadece yurt içinden, doktora için ise yurt içi ve yurt dışından yapılacak. Başvuru aşamasında "2 adet akademik referans mektubu, yüksek lisans ve doktora öğrenci belgesi, tez konusu öneri formu ile niyet mektubu sunmak ve son 2 sene içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak." şartları aranacak.

Yüksek lisans için 12 bin 500, doktora için 25 bin lira burs verilecek. Burslar aylık olarak tez dönemi süresince ödenecek.

Başvurular, AA Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen AA Araştırma Bursları kapsamında yazılmış tezler AA Yayınları tarafından basılabilecek.

Burs verilmesine karar verilenlerle, AA Hukuk birimi tarafından burs şartlarını içeren bir sözleşme imzalanacak.

Doktora için ön görülen sürenin uzaması, kayıt dondurulması, konunun AA ile ilgili olmaması durumunda burs iptal edilecek. İptal durumunda ödenen miktar, enflasyon miktarı eklenip geri talep edilecek.

AA'nın araştırma burslarına 1 Mart'a kadar "kariyer.aa.com.tr/8rqlvqpsynx4yrn72f6kvkl4wz.job" adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.



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