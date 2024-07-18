Dolar
33.07
Euro
36.08
Altın
2,464.60
ETH/USDT
3,407.80
BTC/USDT
63,900.00
BIST 100
11,139.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Kurumsal Haberler

AA'nın öncülüğünde hazırlanan "Yeşil Hattımız: Çevre" sergisi Ankara'da açıldı

AA öncülüğünde İspanyol EFE haber ajansı, İtalyan ANSA ajansı ve Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) katkılarıyla hazırlanan ve iklim değişikliği ile çevre konularını ele alan "Yeşil Hattımız: Çevre" isimli fotoğraf sergisi, başkent Ankara'da açıldı.

Gökhan Çeliker  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
AA'nın öncülüğünde hazırlanan "Yeşil Hattımız: Çevre" sergisi Ankara'da açıldı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, AMNA Genel Müdürü Aimilios Perdikaris, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.


Karagöz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok sayıda bölgede orman yangınlarıyla başa çıkmak için acil adımlar atmak zorunda kalındığını vurguladı.

Uzmanların yangın ve felaketlerin ekosistemde kalıcı hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Karagöz, "Ekosistemdeki bu kalıcı tahribat, insan sağlığı ve insan geleceği üzerindeki etkilerini de göstermiştir. "dedi.

Karagöz, serginin amacının da dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği ve çevre sorunlarını vurgulamak olduğuna işaret ederek, iklim meselesinin yalnızca gazetecilerin sorumluluğu olmadığını belirtti.

AA'nın "Yeşil Hat" birimini 2022'de hayata geçirdiğini kaydeden Karagöz, bu birimin açılmasındaki hedefler konusunda bilgi verdi. Karagöz, AA tarafından Ekim 2022'de "AA Çevre Forumu"nun düzenlendiğini, foruma iklim ve çevre alanında uluslararası isimlerin katıldığını hatırlattı.

Çevre ve iklim gazeteciliği

Forumda, Akdeniz'deki ormanların korunması konusunda medya ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ANSA, AMNA ve EFE ile ortak bildiri yayımlandığını kaydeden Karagöz, sergide de son yıllarda dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin "çarpıcı görsellerin" gösterileceğini ifade etti.

Karagöz, çevre sorunlarıyla mücadele konusunda medya, haber ajansları, gazeteler ve dergilerin önemine değinerek, "Çevre ve iklim gazeteciliği kavramı, son yıllarda literatürümüze girdi." diye konuştu.

Sergide misafirlerin etkileyici fotoğraflar görmesini umduklarını dile getiren Karagöz, bunun da farkındalığın yükselmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Karagöz, konuklara açılışa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AMNA Genel Müdürü Perdikaris de davet dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Perdikaris, iklim krizi gibi konularda işbirliğine ilişkin, "Aslında bu tür konularda en önemli şey işbirliği yapmaktır." ifadesini kullandı.

Aimilios Perdikaris, ayrıca iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmanın önemini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Polat da serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya serginin düzenlenmesi nedeniyle teşekkür etti.

Dünyanın birçok çevresel sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Polat, iklim değişikliğinin insanlık tarihindeki en büyük zorluklardan biri olduğunu, çok sayıda uluslararası kurumun çevre sorunlarına çözüm için çalıştığını söyledi.

Polat, uluslararası haber ajanslarının da bu konuda küresel farkındalığı artırmak ve çevre bilincini yükseltmek konusundaki rolüne değindi.

Serginin iklim değişikliği ve son yıllarda etkili olan doğal afetler gibi çevre sorunlarına odaklandığını dile getiren Polat, bu serginin, doğanın hassas dengesinin korunması bakımından uyarı niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Karagöz, protokole ve yabancı ajans katılımcılarına, adlarına dikilen fidan sertifikalarını hediye etti ve konuklarla birlikte fotoğrafları inceledi.

Sergide 50 fotoğraf yer alıyor. Ayrıca içerikler dijital olarak da sergileniyor.

İklim değişikliği ve çevre konularını ele alan fotoğraflardan oluşan sergi, 30 Ağustos'a kadar açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi
TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi
Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitimler sürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

Benzer haberler

AA'nın öncülüğünde hazırlanan "Yeşil Hattımız: Çevre" sergisi Ankara'da açıldı

AA'nın öncülüğünde hazırlanan "Yeşil Hattımız: Çevre" sergisi Ankara'da açıldı

Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı

İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

"Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli sayısı 61'e yükseldi

"Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli sayısı 61'e yükseldi
İzmir Valiliği, AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenleyecek

İzmir Valiliği, AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenleyecek
Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet