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Kurumsal Haberler

AA'da "Spor Şenliği" düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "AASK Spor Şenliği" düzenledi.

20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
AA'da "Spor Şenliği" düzenlendi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun destekleriyle AA Genel Müdürlüğünde düzenlenen şenlikte, katılımcılar farklı spor ve müzik aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

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Basketbol, futbol, tabanca ve tüfek atış deneyimi, dijital satranç ve geleneksel oyunlar gibi etkinliklerin düzenlendiği, çocuk oyun alanlarının yer aldığı şenliğe, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA çalışanları ve çocukları katıldı.

Burada kurulan oyun alanlarını tek tek gezerek bazı etkinliklere eşlik eden Karagöz, katılımcılarla bir süre sohbet etti. Şenlik kapsamında AA çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu da konser verdi.

"Hedefimiz, dünya daha güzel bir yer olsun diye mücadele etmek"

Karagöz, şenlikte yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak emperyalizme karşı mücadele başlattığını, el birliğiyle sürdürülen bu mücadele sonucunda Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığını anımsatan Karagöz, Atatürk'ün bugünü gençlere armağan ettiğine dikkati çekti.

Serdar Karagöz, dünyada adaletsizliklerin son bulmasının önemine işaret ederek, "Türk gençliği olarak artık hedefimiz sadece ülkemizde değil, dünyada adaletsizlik kalmasın, dünya daha güzel bir yer olsun diye mücadele etmek." dedi.

AA'nın da dünyanın daha güzel, adaletli bir yer olması noktasında önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Karagöz, şöyle devam etti:

"Bizim, 105 yıl sonra misyonumuz, dünya daha güzel bir yer olsun diye mücadele etmektir. Onu da buradaki genç kardeşlerimizle başaracağımıza, dünyayı daha güzel bir hale dönüştüreceğimize yürekten inanıyorum. Bunun için ne gerekiyor? Özveriyle çalışmak gerekiyor, vizyon gerekiyor, disiplinli bir şekilde çalışmak gerekiyor ama her şeyden önemlisi inanmak gerekiyor."

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