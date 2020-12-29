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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Seki' nin tercihi 'Haliç'te gökkuşağı'

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kübra Kara   | 29.12.2020
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Seki' nin tercihi 'Haliç'te gökkuşağı' Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", "yaşam" kategorisinde Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı" fotoğraflarını seçen Seki, "spor" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kaçak göçmenlerin büyük bir sorun olduğunu kaydeden Çavuş, seçtiği fotoğrafla ilgili, "Tırın içerisinde 80 kişi var. Bizlerin evleri belli ancak kaçak göçmenlerin nerede kaldıkları, yattıkları da belli değil. Tır dolusu insan. Kaçak göçmen sorununu anlatan çok güzel bir kare." ifadelerini kullandı.

"Buz tutan gölde futbol" fotoğrafının kendisinde kar hasretini uyandırdığını kaydeden Çavuş, İstanbul'daki gökkuşağı fotoğrafı ile ilgili "Gökyüzü pırıl pırıl, martılar var. İstanbul boşken daha güzel. Adeta İstanbul'un pırıl pırıl halini gösteriyor." dedi.

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