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Kurumsal Haberler

AA ve Polis Akademisinin savaş muhabirliği eğitimini tamamlayan gazeteciler sertifikalarını aldı

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan 6'sı yabancı uyruklu 22 medya mensubuna sertifikaları verildi.

Fırat Taşdemir  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
AA ve Polis Akademisinin savaş muhabirliği eğitimini tamamlayan gazeteciler sertifikalarını aldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev alacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 2-13 Ekim'de düzenlenen eğitimin sertifika töreni, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törende konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Savaş muhabirliği eğitiminin temel amacının "korunma" olduğunu söyleyen İşbilir, eğitimlerin uzman kişiler tarafından verildiğini ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle bölgede görevlendirilen 3 yabancı kursiyerin eğitimden ayrılmak zorunda kaldığını kaydeden İşbilir, "Çok büyük bir emek var. Emniyet teşkilatımızın, AFAD'ın, Anadolu Ajansının ciddi hazırlığı ile eğitimler veriliyor." dedi.

İşbilir, eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Savaş muhabirliğinin de ötesinde bir içeriğe sahip"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan da 2012'ye dayanan savaş muhabirliği eğitimi protokolünü 2015'te güncelleyerek uluslararası bir formatta getirdiklerini belirtti.

Eğitimin çok paydaşlı bir çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Ayhan, eğitimin, savaş muhabirliğinin de ötesinde bir içeriğe sahip olduğuna işaret etti.

Bugüne kadar 23 dönem eğitim düzenlendiklerini anımsatan Ayhan, "Toplamda 508 kişi mezun oldu. Bu 508'in 319'u yerli, 189'u yabancı medya mensupları. 44 farklı ülkeden kişiyi mezun etmişiz. Bu sayıyı daha da artırmak gerekir." diye konuştu.

Ayhan, eğitimde katkısı olan AA, AFAD ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Kursiyerlerden Zeynep Duyar ve Nurullah Aydın da teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından İşbilir, Ayhan ve diğer protokol üyeleri, eğitime katılanlara "Savaş Muhabirliği Sertifikası" verdi.

Törene, eğitimlerde görev alan emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

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