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Kurumsal Haberler

AA Muhabiri Halil Fidan, TMOK Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'nda birinci oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play komisyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fair Play Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belirlendi.

Dilek Erol  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
AA Muhabiri Halil Fidan, TMOK Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'nda birinci oldu Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İstanbul

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, AA Kıdemli Muhabiri Halil Fidan yarışmada birinciliği elde etti.

Ön elemeden geçen 42 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada oylama sonucu ilk 5'e giren foto muhabiri ve muhabirler ile eserleri şöyle:

1. Halil Fidan: Dostluk

2. İhsan Korkut: Merhamet

3. Yağız Gürtuğ: Bir Yudum Su

4. Arpan Basu Chowdhury (Hindistan): Chasing Dreams

5. Ahmet Keskin: Adres Çocuklar

Yarışmada birinci 2 bin, ikinci 750, üçüncü 500, dört ve beşinci sırada yer alan eser sahibi ise 250'şer dolar ödül kazandı.

Dereceye girenler ayrıca birer fair play şilti ile katılım sertifikasının sahibi oldu.

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