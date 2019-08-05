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Kurumsal Haberler

AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret

Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde eğitim alan gazeteci adayları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu ziyaret etti.

Sefa Şahin, Davut Demircan   | 05.08.2019
AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, RTÜK'ün faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzmanı Mahmut Demiryürek, gazeteci adaylarını RTÜK'ün konferans salonunda karşıladı.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzman Yardımcısı Muslu Caner Nezir de gazeteci adaylarını, RTÜK'ün görevleri, çalışmaları, idari ve teşkilat yapısı hakkında bilgilendirdi.

Üst Kurulun medya okuryazarlığı öğretim materyali çalışmasını anlatan Nezir, gazeteci adaylarının sorularını da cevapladı.

AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret

RTÜK ziyaretinin ardından Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde (ORSAM) gazeteci adayları ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal tarafından ağırlandı. 

Uysal, gazeteci adaylarını ORSAM'ın faaliyetlerine ve yayınlarına ilişkin bilgilendirdi.

Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da ziyaretçilere Suriye'de yaşanan krizle ilgili konuşma yaptı. 

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

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