AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan, medyanın dijital dönüşümünü anlattı
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, internetin gelişmesiyle medyanın değiştiğini ve dijital bir dönüşümden geçtiğini söyledi.
Bursa
Özhan, Bursa'da Yıldırım Belediyesince "Dijital Çağı Anlama" seminerleri Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın moderatörlüğünü yaptığı "Dijital Çağda Medyanın Dönüşümü" başlıklı oturumda medyanın dijital olarak dönüşümünü anlattı.
Gençlerin dijital dünyanın tanımında ve trendlerinde önemli bir yerde olduğunu belirten Özhan, "Gençlerin eylemleri sonuç üretiyor ve biz bu sonuca ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hikaye anlatıcı olmadığınız takdirde yapacağınız haber dünyanın en güzel, en önemli, en harika haberi de olsa etki alanını kısıtlarsınız." dedi.
Özhan, kitle iletişim araçlarının tarihinden bahsederek, iletişimin yıllar içinde değişime uğradığını, her kitle iletişim aracının etki alanının farklı olduğunu aktardı.
Yusuf Özhan, internetin de bir değişimden geçtiğini ve Web 3.0'ın yaygınlaşmaya başladığını dile getirdi.
Web 3.0 dünyasıyla medyada birçok yeniliğin geleceğini belirten Özhan, daha sonra öğrencilerden ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
Program sonunda ise Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Özhan ve Bayraklı'ya çiçek takdim etti.