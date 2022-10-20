AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan: İklim değişikliği söylemini şekillendirmede medyanın gücünün kullanılması gerekiyor
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, iklim değişikliği konusundaki kamuoyu söylemini şekillendirmek için medyanın gücünün kullanılması gerektiğini söyledi.
İstanbul/Ankara
AA'nın, iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla İstanbul'da devam ediyor.
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Özhan'ın moderatörlüğündeki "İklim değişikliğinde medyanın sorumluluğu" adlı oturumda Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) Genel Müdürü Ismail Mukhtar Omar, ANSA CEO'su Stefano De Alessandri, Filipin Haber Ajansı İklim Haberleri Direktörü Lilybet G. Ison ve New Ziana'nın CEO'su Rangariral Shoko konuşma yaptı.
Özhan, iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlerin dünyanın pek çok yerinde yıkıma yol açtığına işaret ederek "biz bu hikayeleri sadece aktarıyor muyuz yoksa hikayenin bir parçası mıyız?" diye sordu.
Özhan, “Bu sorunun cevabı, elbette hikayenin bir parçası olduğumuzdur. Yaşadığımız çevre krizinde somut katkı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, gazeteci olarak işlerin nasıl daha iyi yapılabileceğine ve medyanın gücünden gerçekten nasıl yararlanılacağına dair değerlendirmede bulundu.
Medyanın kamuoyu söylemini şekillendirmesi gerektiğine işaret eden Özhan, "Gazeteciler olarak, kamuoyu oluşturmada medyanın gücünü doğru kullanmamız için anlatıyı yeniden şekillendirmek amacıyla, medyanın oynadığı role ve sorumluluklarına dair anlayışımızı derinleştirmek niyetindeyiz.” dedi.
"Sürdürülebilirliğin mantığı geleceğin özüdür"
Konuşmasında sürdürülebilirlik ve yeşil finans gibi konulara değinen De Alessandri, iklim ve çevre krizleriyle mücadele için sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etme, farkındalık yaratma, kültürel değişimi teşvik etme, güvenilir, açık ve anlaşılır olmanın medyanın temel sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.
De Alessandri, "Sürdürülebilirliğin mantığı geleceğin özüdür. Sürdürülebilir bir toplum, mevcut kaynakların tamamen bilincindedir ve gelecek nesillere yanıt vermek için bunu mümkün olan en iyi biçimde kullanır." diye konuştu.
Her yıl gezegenin iki yılda ürettiğinden fazlasının tüketildiğine işaret eden De Alessandri, bütün büyük ülkelerin sürdürülebilirlik ilkesini benimsediğini, bu durumun sadece siyasi değil aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu söyledi.
Oturumda, çevre ve iklim konulu haberlerin tanıtılmasının yollarını ve bu çerçevede medya organlarının kaynaklarının nasıl kullanılacağını değerlendiren konuşmacılar ayrıca iklim hikayelerini aktarırken karşılaşılan zorluklara değindi.
Konuşmacılar iklimle ilgili haberlerde yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonu önlemek için dikkate alınması gereken kritik noktalara ilişkin açıklamalarda da bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.