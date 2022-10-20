Dolar
18.59
Euro
18.19
Altın
1,629.78
ETH/USDT
1,293.60
BTC/USDT
19,137.00
BIST 100
3,907.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı’nın açılış törenine katılmak için Azerbaycan’a geldi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem, Yeşil hat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Çevre Forumu'na gönderdiği video mesajda, "İklim değişikliğiyle mücadelede nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 20.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz

Ankara

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'na gönderdiği video mesajda, foruma katılmak üzere dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen katılımcıları selamladı.

Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Anadolu Ajansı yönetimini ve etkinliğin icrasında emeği ve katkısı olan tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Forumu'nun en büyük küresel sorunlardan biri olan iklim ve çevre krizine medya perspektifinden bir çözüm üretmek için düzenlendiğini belirtti.

Medyanın sorumluluğundan sürdürülebilir kalkınmaya, doğal afetlere medyanın yaklaşımına kadar iklim ve çevre meselelerinin formun kapsamında tüm boyutlarıyla ele alınacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkiler çevre üzerinde maalesef çok ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli önlem alınmazsa çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile biyoçeşitliliğin kaybı geri döndürülemez noktalara ulaşacaktır. Şüphesiz her meselede olduğu gibi bu konuda da tabiata daha çok zarar veren ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, mücadeleye daha fazla katkı sağlaması önem arz ediyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız çevrenin korunmasını da içeren geniş bir yaklaşımı ifade ediyor." diye konuştu.

"Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. sıraya yükseldi"

Çevreyi ve tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. Sera gazı emisyonu bakımından tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen iklim ve çevre sorunları ile mücadele, ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda son 20 yılda ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek çok alanda hamdolsun bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayı başardık.

Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok arttıran ülke olduk. 81 ilde 82 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimizde onaylayarak iklim değişikliği ile mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz."

İklim değişikliği ve çevre konusunda bilinçlenmenin artmasında Anadolu Ajansı gibi medya kuruluşlarına büyük sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Anadolu Ajansı kısa bir süre önce kurduğu Yeşil Hat ile yalnızca ülkemizde değil, dünyada da iklim haberciliğinin öncü kuruluşlarından birisi oldu. Tam 102 yıldır ülkemizin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansının iklim değişikliği ve çevre konusunda görülmeyeni görerek, duyulmayanı duyarak tüm dünyaya anlatacağına inanıyorum. Ajansımıza üstlendiği bu zor ama mühim görevde başarılar diliyorum. Çevre Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Baybörü'nün ailesine başsağlığı mesajı
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağı Erzurum'a döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Çelebi'ye rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Çelebi'ye rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet