AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan: Dezenformasyonla başa çıkabilmenin en etkin yolu medya okur-yazarlığıdır
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, dezenformasyonla başa çıkabilmenin en etkin yolunun medya okur-yazarlığı olduğunu söyledi.
Ankara
Yusuf Özhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı.
"Yeni Teknolojiler ve Yerel-Ulusal Medya" konulu oturumda konuşan Özhan, dezenformasyonun kullanıldığı birçok alanın olduğunu belirtti.
Dezenformasyonun en çok siyasi arenada karşılarına çıktığını, bunun dışında çok farklı alanlarda da kendisine geniş yer bulduğunu ifade eden Özhan, "Dezenformasyon içinde öyle alt başlıklar var ki bunların birçoğuna hiç inanmasak da onu karşı tezle çürütemiyoruz. Dezenformasyonla başa çıkabilmenin en etkin yolu medya okur-yazarlığıdır. Dezenformasyonu bu kadar sinsi kılan şey bunun bir biliminin olması. Dezenformasyon kampanyası yürüttüğünüzde kitleleri hedefe doğru yönlendirip eyleme dökebiliyorsunuz." dedi.
Özhan, dezenformasyondaki asıl maksadın meseleyi olduğu şeklinden çıkarmak, doğrularla, kimliklerle çatıştırmak ve kişileri bunlara inandırmak olduğunu dile getirdi.
Dezenformasyona maruz kalan kişinin buna kolayca kanabildiğini, hakikati kavradığı anda ise artık her şeyin geç olabileceğine dikkati çeken Özhan, şöyle devam etti:
"Dezenformasyonla medya okur yazarlığı ve aktif mücadeleyle başa çıkabiliriz. Dezenformasyonun her çeşidinin kitlesel bir iletişim problemi, adeta halk sağlığı problemi gibi ele alınması ve eğitimden geçirilmesi gerekir. Hangi koşullarda direksiyon başına geçileceği bir eğitimle veriliyorsa medya okur yazarlığı da böyle şekillendirilmesi gereken bir husus. Ancak bu sayede dezenformasyonun sinsi kanallarının bize erişmesini engelleyebiliriz. Dezenformasyon, gazeteciler ve yönettiğimiz medya kuruluşları olarak editoryal çerçevemizi kurgularken aklımızda tutmamız gereken en önemli hususlardan biri. Aksi takdirde aracısı olduğumuz şeyler sonucunda ortaya geri dönülmesi güç hasarlar çıkabiliyor."
AA'dan "Doğrulama Hattı"
Anadolu Ajansının dezenformasyonla daha etkili şekilde başa çıkabilmek için Doğrulama Editörlüğü kurduğunu aktaran Özhan, şunları kaydetti:
"Geleneksel olarak bir haberin doğruluğunu teyit etmek için muhabirlerimizden en az iki kaynaktan teyit alması beklenirdi. Ancak sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla giderek daha da karmaşıklaşan bu işlemi yerine getirebilmek için ihtisaslaşma gerekiyor. Bir fotoğrafın, videonun orijinal, yeni ve doğru olduğunu teyit etmek için, alanında uzman muhabirlerimizle Doğrulama Editörlüğü kurduk. Bu sayede abonelerimize ve kamuoyuna daha hızlı ve kesin bir şekilde bilgi vererek, dezenformasyonun önüne geçmeyi hedefliyoruz."