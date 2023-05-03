AA Genel Müdürü Karagöz "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı
Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi"ne katılarak program kapsamında işe başlayan personelle bir araya geldi.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, AA'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele etmiş çok özel bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Bu kurumda, merkeze Türkiye'nin bağımsızlığını koyuyoruz." dedi.
Karagöz, AAtölye'de düzenlenen "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi"ne katılarak program kapsamında işe başlayan personelle bir araya geldi.
Rekabetçiliğin önemine işaret eden Karagöz, "Rekabetçi olacağız. Heyecanımız varsa rekabet bize kendimizi iyi hissettirir. Hangi alanda olursak olalım hep yeni bir şey üretmeye kendimizi programlayalım. Bulunduğunuz departmanın, ajansın, ülkenin en iyisi olmayı hedeflemeyin, dünyanın en iyisi olmayı hedefleyin. Ben ekibimle, dünyadaki en iyi haber ajansı AA olsun diye uğraşıyorum. Şimdi bu yürüyüşe sizler katıldınız." diye konuştu.
AA personelinin her alanda bilgi, birikim, donanım ve kültüre sahip olması gerektiğini vurgulayan Karagöz, eğitime katılanlardan ilgi alanlarını ve vizyonlarını geniş tutmalarını istedi.
Karagöz, dünyaya iz bırakmanın önemini vurgulayarak, "Anadolu Ajansı, hayata iz bırakma imkanı veriyor, iyi değerlendirirseniz, iz bırakırsınız." dedi.
Serdar Karagöz, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurtuluş mücadelesi vermek üzere kurulmuş, Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele etmiş çok özel bir kurum. Bu kurumda merkeze Türkiye'nin bağımsızlığını koyuyoruz. Bu ülkeyi, bu ülkenin insanını ve kültürünü seven insanlar AA bünyesinde görev yapmalılar. Heyecanımız, merakımız olacak; disiplinimiz, çalışkanlığımız, vizyonerliğimiz olacak ve içinden çıktığımız bu toplumun değerlerine sadakatimiz olacak, vatanperver olacağız. Böyle olursak, kendi yaşamımızda mutlu, çevremize de sürekli pozitif enerji yayan insan oluruz."
Bunlar hayata geçirildiğinde güzel bir takım arkadaşlığı oluşacağını belirten Karagöz, personele, "Anadolu Ajansı'na hoş geldiniz diyorum, yolunuz açık olsun." dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.